Zoom оштрафовали на 79 млн рублей

Компанию Zoom Communication, Inc оштрафовали почти на 80 млн рублей за работу в России без представительства, нарушение было совершено повторно. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Американскую организацию привлекли к ответственности по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории РФ.

«Суд назначил административное наказание в виде... штрафа в размере 79 609 733 рублей», - отмечается в сообщении.

Решение принял мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района столицы.

Ранее суд в Москве назначил компании Google штраф в размере 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

