СМИ: «Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей России досрочно лишила полномочий судью из Краснодара Елену Хахалеву, сообщает РЕН ТВ. Решение вынесено в связи с обнаружением в её действиях дисциплинарного проступка.

На это заседание, как и на предыдущее, Хахалева не явилась из-за болезни: она лечится от коронавируса.

Хахалева привлекла к себе внимание всей России после того, как в 2017 году появилось видео со свадьбы её дочери. Торжество с участием Веры Бержневой, Валерия Меладзе и Николая Баскова обошлось в $2 миллиона, подсчитали тогда СМИ. Сама Хахалева заявила, что расходы были меньше и что их оплатил её бывший муж, отец новобрачной.

Позже разгорелся ещё один скандал с участием Хахалевой, якобы учившейся в Абхазском госуниверситете. Как пишут «Известия», документальных подтверждений этому не нашлось.

Хахалева пробовала защищаться и жаловалась на травлю, но это не помогло. В конце 2018 года его сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году отстранили от ведения судебных процессов.

