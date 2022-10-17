«Золотая черепаха» приглашает в гости: в Москве проходит международный фестиваль дикой природы

В Москве открылся XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Он проходит в выставочных залах Союза художников России в западном крыле Новой Третьяковки, на Крымском валу, 10.

Пиренейская рысь, гиппопотам, заяц-беляк, стая платаксов и еще сотни других, в том числе очень редких животных запечатлены на фотографиях художников со всего мира. Всего представлено 425 фоторабот, которые разместились на площади в 3 тысячи квадратных метров. Их авторы – финалисты ежегодного конкурса фотографий дикой природы.

Фестиваль ориентирован на образование и экологическое просвещение. В простой и доступной форме, с применением классических и мультимедийных технологий, посетителям показывают красоту природы. Это способствует пониманию неразрывной связи человеческого сообщества с окружающим миром.

«Несмотря на то, что Москва двенадцатимиллионный мегаполис, у нас невероятно богатый животный мир. В столице есть горностаи, лоси, куницы, совы, лисы, сапсаны, находящиеся под особой охраной», – рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, совсем недавно вышло уже третье издание Красной книги Москвы. В него вошли 573 редких вида, встречающихся на территории мегаполиса, 8 из них, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. За последние 8 лет 105 видов, занесенных в Красную книгу столицы, увеличили свою численность. Глава Департамента природопользования также отметил, что благодаря «Золотой черепахе» дикая природа становится ближе.

«Фестиваль дает возможность посетителям наслаждаться прекрасными видами дикой природы. На снимках фотографы запечатлели уникальные моменты дикой природы. И все больше людей понимает её ценность. Поймать момент, передать настроение и эмоции – дорогого стоит», – сказал Кульбачевский.

По его словам, фотография – одно из направлений, где горожане любого возраста могут ярко себя проявить.

В этом году на конкурс фотографий дикой природы поступило рекордное количество заявок – от более чем 4200 авторов из 111 стран, сообщил президент Международного фестиваля «Золотая Черепаха» Андрей Сухинин. По его словам, дикая природа как нельзя лучше подходит в качестве источника новой силы, энергии, вдохновения, духовного обогащения.

Итоги конкурса фотографий были подведены по 13-ти номинациям. Среди них «Поведение животного», «Портрет животного», «Животные в среде обитания», «Подводный мир», «Микромир», «Магия растений», «Пейзаж», «Человек и природа», «Мобильная фотография», «Искусство и образ природы», «Заповедная Россия», «Природа глазами молодежи» и «Природа глазами детей». Победителям вручили памятные призы и денежные награды.

Отдельная номинация посвящена «Дикой природе Москвы», которая проводится второй год. В этом году победу в ней одержали авторы 10 фотографий, на которых запечатлены представители московской фауны. Эти снимки выставлены в отдельном зале фестиваля.

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА

Помимо экспозиции фоторабот для посетителей фестиваля подготовлена большая эколого-просветительская программа. Она насчитывает более 40 событий и расписана по дням. Посетителей, в частности, ждут дни фотографа дикой природы и день проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Несколько мероприятий пройдут в рамках дня заботы о дикой природе и дня живой планеты. День заповедной России подготовлен совместно с Минприроды России и Росзаповедцентром.

Школьная программа проекта «Золотые черепашки» предлагает ребятам бесплатные увлекательные экскурсионные программы, осмотр экспозиции, вовлечение в историю фотосъемки и рассказы о биоразнообразии и экосистемах. Для широкого круга посетителей также приготовили кинопоказы фильмов про дикую природу, животных и экологию, мастер-классы и лекции, викторины и театрализованные представления. На фестиваль приглашены известные фотографы дикой природы, путешественники, представители заповедников и национальных парков России.

Организаторы обещают, что любителей дикой природы заинтересует образовательный цикл тематических мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям России. Лучшие эксперты заповедной системы расскажут о научной, природоохранной и туристической деятельности заповедников и национальных парков страны.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Организаторы подчеркивают, что «Золотая черепаха» – это социально-ориентированное мероприятие, в рамках которого реализуется уникальный, инклюзивный проект «Белая книга».

Для слепых и слабовидящих посетителей организована специальная выставка фоторабот, которые выполнены в технологии тактильной печати 3D. Благодаря этой современной технологии люди с ограниченными возможностями познакомятся с работами лучших фотографов дикой природы со всего мира.

ЛЬГОТНЫЙ ВХОД

Немаловажным организаторы фестиваля считают и бесплатное и льготное посещение мероприятия. Так пенсионеры, студенты ВУЗов, школьники и члены многодетных семей смогут приобрести билет по льготной цене. Бесплатным вход станет для детей дошкольного возраста (до 6 лет), пенсионеров (каждый вторник и четверг с 10.00 до 13.00), участников боевых действий (РФ), инвалидов I и II группы, героев СССР и РФ, полных кавалеров «Ордена Славы», военнослужащих срочной службы (РФ).

Посетить фестиваль лично можно будет до 20 ноября 2022 года.

Фестиваль «Золотая черепаха» проводится с 2006 года и считается одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. Входит в ТОП-3 конкурсов фотографий дикой природы на планете. За 16 лет работы он объединил более 30 000 фотографов из 152 стран мира. Проводится при поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы, Росзаповедцентра, АНО «Россия – страна возможностей», Союза фотографов дикой природы и ряда других организаций.