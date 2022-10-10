Знаток Аскеров заявил, что игру «Что? Где? Когда» «слили в сортир»
Знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров в своих соцсетях заявил, что телекомпания «Игра» «слило некогда великую игру в сортир».
По его словам, руководство телекомпании и участники игры перестали говорить о том, что они «вне политики», и откровенно поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине.
Он считает, что все, кто садится сейчас за игровой стол «Что? Где? Когда» – трусы, поддерживающие действующую власть в России.
«Андрей Козлов, Наталия Стеценко, вы предали всё, чему когда-то учили своих игроков. Вино переходит в уксус, Мюнгхаузен - в Феофила, Ворошилов - в Крюка», - резюмировал Аскеров.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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