«Знаменитые» ямы: Прокуратура не ответила депутату Гурулеву по дорогам в Забайкалье

Помощник депутата, члена думского комитета по обороне Андрея Гурулева Андрей заявил НСН, что прокуратура не реагирует на обращения депутата по поводу проблемных дорог в Забайкальском крае.

Накануне депутат Госдумы стал свидетелем ДТП на дороге в Забайкальском крае, машина пробила подвеску, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск. Депутат пожаловался на состояние «знаменитой дороги» в своем Telegram-канале, отметив, что дорогами в регионе не занимаются даже после ряда обращений. Помощник Гурулева признался, что последний запрос был отправлен всего месяц назад.