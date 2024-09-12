«Знаменитые» ямы: Прокуратура не ответила депутату Гурулеву по дорогам в Забайкалье
Помощник депутата заявил НСН, что Гурулев отправляет официальные запросы на постоянной основе как минимум два года.
Помощник депутата, члена думского комитета по обороне Андрея Гурулева Андрей заявил НСН, что прокуратура не реагирует на обращения депутата по поводу проблемных дорог в Забайкальском крае.
Накануне депутат Госдумы стал свидетелем ДТП на дороге в Забайкальском крае, машина пробила подвеску, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск. Депутат пожаловался на состояние «знаменитой дороги» в своем Telegram-канале, отметив, что дорогами в регионе не занимаются даже после ряда обращений. Помощник Гурулева признался, что последний запрос был отправлен всего месяц назад.
«Андрей Викторович постоянно путешествует на машине по регионам. Он уже писал официальные запросы и по состоянию этой конкретно дороги в прокуратуру. Неоднократные запросы были. Это не его машина, это машина жителя, забайкальца. В течение последних двух лет случалось подобное на этой дороге и на других дорогах в регионе. Андрей Викторович 80% времени проводит в Забайкальском крае, также постоянно бывает и в других субъектах на Дальнем Востоке. На самом деле в Забайкальском крае состояние дорог несколько хуже, чем, например, в Хабаровском крае или Амурской области. По поводу этой ситуации запрос физически не успели отправить, прошло всего несколько часов. Последний раз мы отправляли запрос месяц назад, надо дождаться какого-то ответа, а потом уже по этой ситуации смотреть», - рассказал он.
Ранее Гурулев отмечал, что «проблема здесь не только в деньгах, которых всегда будет не хватать. Она ещё и в администрировании этого процесса», передает «Радиоточка НСН».
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