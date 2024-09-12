«Не знаю, как вы живете»: Гурулев пожаловался на дороги после ДТП в Забайкалье
Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев попал в аварию во время поездки в Забайкальский край, который политик представляет в нижней палате парламента. Об этом Гурулев сообщил в своем Telegram-канале.
Парламентарий пожаловался на плохое состояние региональных дорог.
«Подвеску вырвал... ямы такие, что не объедешь. Я не знаю, как вы живете», — отметил Гурулев.
По словам депутата, «знаменитая» дорога Мациевская-Краснокаменск в таких ямах, что невозможно проехать. На многих препятствиях даже нет знаков, пишет Ura.ru.
«Я не знаю, кому еще говорить об этом. Когда министерство строительства этим займется?» — задался вопросом Гурулев.
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