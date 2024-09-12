«Не знаю, как вы живете»: Гурулев пожаловался на дороги после ДТП в Забайкалье

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев попал в аварию во время поездки в Забайкальский край, который политик представляет в нижней палате парламента. Об этом Гурулев сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий пожаловался на плохое состояние региональных дорог.

«Подвеску вырвал... ямы такие, что не объедешь. Я не знаю, как вы живете», — отметил Гурулев.

По словам депутата, «знаменитая» дорога Мациевская-Краснокаменск в таких ямах, что невозможно проехать. На многих препятствиях даже нет знаков, пишет Ura.ru.

«Я не знаю, кому еще говорить об этом. Когда министерство строительства этим займется?» — задался вопросом Гурулев.

