«Никто не потеряет»: Сексолог раскритиковала Tinder за поверхностные знакомства
В основе Tinder – знакомство по фотографии, а это неправильно, считает НСН Юлия Варра.
Сексолог Юлия Варра в беседе с НСН заявила, что знакомства на Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто не потеряет.
Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Варра назвала знакомства на данной платформе нерезультативными.
«Tinder – это про быстрые знакомства, а не результативные и информативные, потому от его ухода никто не потеряет. Я предпочитаю старую добрую Mamba. Там все начинается с общения, а не c совпадения по фотографии. Сама убеждалась, что за ужасной фотографией скрывается прекрасный человек и наоборот. Поэтому судить человека по фото неправильно», - сказала Варра.
Собеседница НСН отметила, что онлайн-знакомства позволяют быстро определить семейное положение пользователей подобных сайтов.
«У молодежи есть традиционные места знакомства – кафе, форумы, загородные лагеря отдыха, компании, обучающие курсы, ночные клубы. Проблема в том, что до 30 лет это все хорошо работает, а после – уже сложно. Потому что неизвестно, в отношениях ли партнер? Большинство людей в возрасте старше 30 лет имеют свою половину. Онлайн-знакомства могут помочь это определить быстро», - резюмировала Варра.
Ранее Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложила развивать в России почасовые отели для занятий любовью.
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