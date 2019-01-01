Знак «Город бесов» убрали с въезда в Екатеринбург

Дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта «Кольцово» демонтирован. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Там также отметили, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, передает Ura.ru.

Табличка с указанием «Город бесов» появилась на въезде в Екатеринбург утром в понедельник, 17 июня. Так ранее назвал город телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал выступление жителей против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, сообщает RT.

Поиском автора неразрешенного знака сейчас занимается полиция.

Ранее в эфире НСН Владимир Соловьев разъяснил свою позицию по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге.







