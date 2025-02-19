Злоумышленники обманывают школьников в Москве, выдавая себя за сотрудников школ
Московские школьники стали жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками учебных заведений и звонят с просьбой подтвердить доступ к электронным журналам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
В ходе разговора преступники выясняют код-пароль из СМС, чтобы получить доступ к личным аккаунтам детей на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) и портале mos.ru. Столичный департамент образования и науки предупредил, что такие запросы противоречат правилам и призвал не передавать конфиденциальную информацию.
Кроме того, МВД сообщило о новых случаях использования схемы «фейк босс», когда мошенники обманывают детей и подростков, представляясь должностными лицами.
В одном из подобных инцидентов подросток по просьбе «следователя» передал все ценности из дома, поддавшись на манипуляции, передает «Радиоточка НСН».
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