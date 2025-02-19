Глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников
Три основных тренда у кибермошенников по итогам 2024 года выделил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».
На первое место министр поставил массовое использование злоумышленниками дипфейков, на второе – попытки завладения учетной записью пользователей на портале «Госуслуги».
«Третья история - 2024 году мы явно увидели связку с ВСУ. Началом многих преступлений является то, что тебя обвиняют в переводе денег на содержание Вооруженных сил Украины», - рассказал министр.
После этого, у пострадавшего отбирают все деньги и затем заставляют совершить с целью их возврата противоправные, в том числе террористические и экстремистские действия, пояснил Шадаев.
Ранее мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru