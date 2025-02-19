Глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников

На первое место министр поставил массовое использование злоумышленниками дипфейков, на второе – попытки завладения учетной записью пользователей на портале «Госуслуги».

«Третья история - 2024 году мы явно увидели связку с ВСУ. Началом многих преступлений является то, что тебя обвиняют в переводе денег на содержание Вооруженных сил Украины», - рассказал министр.

После этого, у пострадавшего отбирают все деньги и затем заставляют совершить с целью их возврата противоправные, в том числе террористические и экстремистские действия, пояснил Шадаев.

Ранее мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

