Злоумышленники атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк»

Хакеры атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

В Москве стартовал «Бессмертный полк онлайн»

На сайте были зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Во время онлайн-шествия удалось пресечь попытки публикации портретов нацистов. Организаторы проекта принесли извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн».

Как сообщалось, каждый пользователь после окончания акции получит фрагмент трансляции, в котором были показаны его родственники. Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате намечено на 24 июня 2021 года - в годовщину Парада победителей 1945 года.

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ТЕГИ:9 МаяБессмертный Полк
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