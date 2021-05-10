Злоумышленники атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Хакеры атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
На сайте были зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Во время онлайн-шествия удалось пресечь попытки публикации портретов нацистов. Организаторы проекта принесли извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн».
Как сообщалось, каждый пользователь после окончания акции получит фрагмент трансляции, в котором были показаны его родственники. Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате намечено на 24 июня 2021 года - в годовщину Парада победителей 1945 года.
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