Зимняя резина подорожала за год на 16% на фоне снижения продаж

При этом россияне стали активнее приобретать зимнюю резину в начале октября: число покупок в первой половине октября выросло на 18% год к году, следует из данных компании «Платформа ОФД». Средний чек вырос на 7% и составил около 7 тысяч рублей.

Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея, сказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».

