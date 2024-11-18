Зимняя резина подорожала за год на 16% на фоне снижения продаж
Продажи зимней резины в России в октябре снизились на 2–7%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.
Эксперты отмечают, что это связано с ростом стоимости. Средняя стоимость зимней шипованной шины в октябре составила 7674 рублей за единицу, что на 16% больше, чем в прошлом году. Также отмечается, что автомобилисты экономят и стараются менять резину не в самый пик сезона.
При этом россияне стали активнее приобретать зимнюю резину в начале октября: число покупок в первой половине октября выросло на 18% год к году, следует из данных компании «Платформа ОФД». Средний чек вырос на 7% и составил около 7 тысяч рублей.
Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея, сказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru