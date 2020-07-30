«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что предупреждение о грозе в столице действует до 21:00 четверга, 30 июля, а предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с при грозе — до восьми часов вечера, подчеркивает RT.

Половина месячной нормы дождей выпала в Москве за несколько часов. Видео

А ранее синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, в августе в целом будет соответствующий климатической норме температурный режим. 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.

Днем 1 августа воздух прогреется до +23°C, 2 августа будет около 20°C выше ноля. Похолодание в столичный регион принесёт северный ветер.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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