«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что предупреждение о грозе в столице действует до 21:00 четверга, 30 июля, а предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с при грозе — до восьми часов вечера, подчеркивает RT.
А ранее синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, в августе в целом будет соответствующий климатической норме температурный режим. 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.
Днем 1 августа воздух прогреется до +23°C, 2 августа будет около 20°C выше ноля. Похолодание в столичный регион принесёт северный ветер.
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