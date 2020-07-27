Половина месячной нормы дождей выпала в Москве за несколько часов. Видео

Чуть более половины месячной нормы осадков выпало сегодня в российской столице результате ливня с грозой. По данным московского метеобюро, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 48 мм дождей - 51% июльской среднегодовой нормы, передает «Интерфакс».

Кратковременные, но мощные ливни с грозой привели к подтоплению в ряде районов российской столицы. Это вызвало затруднения в движении автотранспорта на московских трассах.

В частности, подтопления отмечались в районе станций метро и МЦК «Ботанический сад», на Дмитровском шоссе, Сущевском Валу, под Ростокинским мостом, в районе Шереметьевской улицы и в ряде других мест. Из-за опустившегося дерева задерживалось движение трамваев пяти маршрутов на Авиационной улице. Сейчас оно уже восстановлено.