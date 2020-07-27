Половина месячной нормы дождей выпала в Москве за несколько часов. Видео
Чуть более половины месячной нормы осадков выпало сегодня в российской столице результате ливня с грозой. По данным московского метеобюро, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 48 мм дождей - 51% июльской среднегодовой нормы, передает «Интерфакс».
Кратковременные, но мощные ливни с грозой привели к подтоплению в ряде районов российской столицы. Это вызвало затруднения в движении автотранспорта на московских трассах.
В частности, подтопления отмечались в районе станций метро и МЦК «Ботанический сад», на Дмитровском шоссе, Сущевском Валу, под Ростокинским мостом, в районе Шереметьевской улицы и в ряде других мест. Из-за опустившегося дерева задерживалось движение трамваев пяти маршрутов на Авиационной улице. Сейчас оно уже восстановлено.
Все городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Электросетевым организациям также отдано распоряжение привести в готовность все возможные источники аварийного питания, отмечает «Свободная пресса».
Предупреждение МЧС о дожде с грозой и усилением ветра до 14 – 19 метров в секунду действует до конца суток. Горожан призвал быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автотранспорт. По последним данным, два человека в Москве попали в больницу после удара молнии.
Пользователи соцсетей выкладывают видео последствий ливня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru