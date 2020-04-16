«Жёлтый» уровень опасности объявлен в столичном регион из-за ветра
Гидрометцентр объявил в столичном регионе «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Как отметили в Гидрометцентре, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Синоптики сообщили, что предупреждение действует с полудня четверга, 16 апреля до 21:00 17 апреля, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что температура воздуха в ночь на 19 апреля, на Пасху, может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов в Подмосковье. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
При этом, по словам специалиста, в воскресенье днём в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Жителей Москвы ожидает умеренно-теплый пасхальный день. Воздух может прогреться до +10 градусов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru