Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву похолодании
Похолодание в столичном регионе, которое начнётся во вторник, 14 апреля, задержится надолго. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что понижение температуры будет сопровождаться осадками, преимущественно, в виде дождя. Однако в темное время в отдельных районах возможен снег. Самые интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля, пишет RT.
Кроме того, специалист подчеркнул, что в темное время суток температурные значения будут опускаться до слабых заморозков. Днём столбики термометров дотянутся до отметки +9 °С. Такие значения, по словам Михаила Леуса, на 3-4 градуса климатической нормы месяца.
Между тем, прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала 2020 года. Об этом сообщается на портале «Метеоновости». По данным синоптиков, минимальная температура воздуха на базовой станции на ВДНХ составила +8,3 градуса.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. Синоптики отметили, что жителей Москвы и области ждёт умеренно-теплый пасхальный день, «резкого взрыва тепла» не ожидается. В то же время возможны небольшие дожди.
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