Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву похолодании

Похолодание в столичном регионе, которое начнётся во вторник, 14 апреля, задержится надолго. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что понижение температуры будет сопровождаться осадками, преимущественно, в виде дождя. Однако в темное время в отдельных районах возможен снег. Самые интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля, пишет RT.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в темное время суток температурные значения будут опускаться до слабых заморозков. Днём столбики термометров дотянутся до отметки +9 °С. Такие значения, по словам Михаила Леуса, на 3-4 градуса климатической нормы месяца.