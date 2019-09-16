Названо время прихода третьего бабьего лета

Третья волна так называемого бабьего лета может прийти в столичный регион с 23 по 27 сентября. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что в эти дни в Москве и области будет активен антициклон.

Как передает RT, в этот период ожидается ясная и сухая погода. Ночью, правда, будет относительно прохладно +3 +8 °C, а днём до +16 +17 °C. Правда радовать москвичей погода будет недолго. После 27 сентября, вплоть до 1 октября столицу и область накроют дожди, придёт похолодание.

Впрочем, затем ожидаются ещё несколько комфортных и солнечных дней. Таким образом, бабье лето будет, как бы, разбито на две части.

