Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ

Депутат Госдумы России Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» предложила идею, согласно которой Владимир Путин мог бы сыграть в матче между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Журова отметила, что было бы символично, если бы Путин участвовал в игре хотя бы на некоторое время, в том числе провел бы вбрасывание.