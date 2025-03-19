Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ

Депутат Госдумы России Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» предложила идею, согласно которой Владимир Путин мог бы сыграть в матче между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Журова отметила, что было бы символично, если бы Путин участвовал в игре хотя бы на некоторое время, в том числе провел бы вбрасывание.

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Журова также отметила, что можно было бы пригласить бывшего президента США Дональда Трампа, который мог бы выйти на вбрасывание с клюшкой для гольфа.

Она подчеркнула, что оба лидера активно занимаются спортом, и такое событие могло бы послужить символом того, как спорт способствует примирению и улучшению международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Журова
ТЕГИ:ХоккейДональд ТрампВладимир Путин

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