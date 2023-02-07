Журова объяснила отказ жены Костомарова общаться со СМИ

Отказ жены олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксаны Домниной общаться с прессой объясняется нежеланием «плодить фейки», заявила депутат Госдумы Светлана Журова, передает NEWS.ru.

Журова отметила, что пока неясно, понадобится ли Костомарову помощь в реабилитации, спешить со сбором средств не стоит.

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О том, что фигуристу Роману Костомарову ранее ампутировали стопу на левой ноге, сообщал Telegram-канал «112». По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.

Ранее Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию.

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ФОТО: НСН
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