Журова объяснила отказ жены Костомарова общаться со СМИ

О том, что фигуристу Роману Костомарову ранее ампутировали стопу на левой ноге, сообщал Telegram-канал «112». По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.

Ранее Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию.

