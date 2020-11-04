Журналисты рассказали о блюдах для гостей Белого дома в ночь выборов в США

Ему удалось сфотографировать сосиски в тесте на блюде под стеклянным колпаком. На что журналистка напомнила, как Трамп осуждал сравнение полицейских с сосисками в тесте, которые делали участники в США.

Журналист Daily Beast Асавин Сьюбсенг в Twitter также разместил фото одного из гостей приема за едой. На его блюде - мини-гамбургер, картошка фри в стаканчике, украшенном президентской эмблемой, а также закуска с красной рыбой и маленькое шоколадное пирожное, уточняет Газета.ru.

Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.

