Журналисты рассказали о блюдах для гостей Белого дома в ночь выборов в США
Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс опубликовала в Twitter фото одного из гостей приема в Белом доме, организованного в ночь перед выборами президента страны.
Ему удалось сфотографировать сосиски в тесте на блюде под стеклянным колпаком. На что журналистка напомнила, как Трамп осуждал сравнение полицейских с сосисками в тесте, которые делали участники в США.
Журналист Daily Beast Асавин Сьюбсенг в Twitter также разместил фото одного из гостей приема за едой. На его блюде - мини-гамбургер, картошка фри в стаканчике, украшенном президентской эмблемой, а также закуска с красной рыбой и маленькое шоколадное пирожное, уточняет Газета.ru.
Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.
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