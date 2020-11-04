Еdison research: Трапм и Байден уравняли шансы на победу в президентских выборах

Такой вывод аналитики сделали после подсчета 85% голосов.

Уточняется, что в Неваде подсчет голосов не возобновят до 9 утра четверга по Восточному времени.

Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в США ситуация в связи с президентскими выборами является «очень взрывоопасной», сообщает телеканал ZDF. Ссылаясь на экспертов, министр заявила, что США могут оказаться на пороге конституционного кризиса из-за равных шансов на победу двух кандидатов.

Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.

