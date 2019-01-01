Познер: Быть в России журналистом очень сложно
Тележурналист Владимир Познер рассказал НСН об условиях работы журналистов в России.
Во многих стрaнaх мирa нaблюдaется ухудшение ситуaции со свободой вырaжения мнения, a тaкже с соблюдением прaв журнaлистов. Об этом зaявил председaтель Советa при президенте России по рaзвитию грaждaнского обществa и прaвaм человекa Михaил Федотов, сообщaет РИA Новости.
Он уточнил, что Всемирный день свободы печaти, который прaзднуется сегодня, 3 мaя, был объявлен ЮНЕСКО в честь принятия тaк нaзывaемой Виндхукской деклaрaции о незaвисимости и плюрaлизме СМИ. По словaм Федотовa, с 90-х годов ситуaция в этой сфере только стaновится хуже. Причем тaкaя тенденция хaрaктернa для всего мирa.
Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию для НСН, находясь в Японии, где он снимает документальный фильм о стране.
«В России журналисту работать очень трудно, несмотря на очень хороший закон о СМИ, который был принят давно. Например, в Японии свои правила работы. Здесь нужно абсолютно на все получать разрешение, если ты иностранец, приехавший снимать, как мы. Если вы не получаете разрешение, вы ничего снимать не можете. А его получить возможно, это не так трудно. Но это такой порядок. Это не значит, что есть запрещенные вещи. Мы получили все разрешения, какие хотим, и нам хорошо работается», - отметил Познер.
«В России, если ты не в каком-то лагере, то ты не понятен и не очень приемлем»
Сравнивая работу журналиста в Японии и России, телеведущий сделал акцент на том, что сложность журналистской профессии в РФ связана, прежде всего, с необходимостью «быть за или против».
«Главным образом, вся журналистика строится таким образом: либо ты за, либо ты против. Значит, если ты за, для тебя неприемлемо все, что говорят те, кто против. И наоборот, если ты против, то те, кто за являются недостойными твоего внимания. В России, если ты не в каком-то лагере, то ты не понятен и не очень приемлем. И поэтому быть журналистом - как я понимаю эту профессию - сегодня в России крайне трудно. А быть журналистом – значит не быть ни за, ни против. Это значит – давать информацию без своей личной точки зрения, как можно более точную, полную, объективную информацию. И на этом основании давать своему читателю, слушателю, зрителю возможность самому решить, как ее оценить. Такой журналистики у нас в России сегодня почти что нет. Но не только в России – это общая тенденция», - заявил собеседник НСН.
Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН рассказал, почему закон о фейковых новостях не решает проблему их появления.
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