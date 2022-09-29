Журналисты «Эха Москвы» запустят новую медиаплатформу

Новая медиаплатформа с материалами бывших журналистов «Эха Москвы» будет запущена 3 октября. Об этом сообщил ТАСС бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, у новой платформы не будет редакции и главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает «вселенную "Эха"». Венедиктов отметил, что в понедельник заработает мобильное приложение, сайт и Telegram-канал.

Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов зарегистрировал юрлицо

Бывший главред пояснил, что платформа создается для того, чтобы упростить для аудитории поиск материалов, созданных журналистами «Эха».

«Эхо Москвы» отключили от эфира 1 марта 2022 года. Роскомнадзор объяснил это размещением ложной информации о специальной военной операции на Украине. 3 марта совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Алексей ВенедиктовЖурналисты
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