Журналиста Сафронова официально обвинили в измене Родине

Бывшему сотруднику «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронова официально предъявлено обвинение в государственной измене. До этого момента Сафронов находился в статусе подозреваемого. После задержания Сафронова ФСБ сообщила, что его подозревают в выдаче одной из спецслужб НАТО данных, составляющих гостайну. После судебного заседания по избранию меры пресечения (а Сафронов помещен под арест на два месяца) его адвокаты рассказали, что по версии ФСБ, в 2012 году Сафронова завербовала чешская спецслужба, а пять лет спустя он по ее заданию собрал и передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие. Сам Иван Сафронов в инкриминируемых ему преступлениях вины не признает.

Нынешняя процедура предъявления обвинения Ивану Сафронову ясности в историю не привнесла. Как заявил его адвокат Иван Павлов, дело Сафронова уникально тем, что следствие не представило защите и суду доказательства вины. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», - заявил защитник.

Как было, так и остается неясным, каким образом Иван Сафронов мог собрать секретную информацию для передачи иностранной разведке. Как отмечает «Интерфакс», журналисты доступа в гостайне не имеют. К тому же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно указывал, что Сафронова преследуют не за журналистскую деятельность. В «Роскосмосе», где он проработал всего пару месяцев, также заявили, что доступа к закрытой информации он не имел, и претензии к Сафронову не связаны с его работой в госкорпорации. Кстати, Сафронов по-прежнему является сотрудником «Роскосмоса». Более того, Сафронов некоторое время работал в журналистском пуле президента России, а его участников тщательно проверяет Федеральная служба охраны.

Самым, пожалуй, настораживающим из всех комментариев в связи с делом Сафронова стала реплика главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Опубликованная в конце минувшей недели она была немногословна: «Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», - заявил глава СВР.

Таким давлением на следствие, вероятно, указано считать выступления поддержки в адрес Ивана Сафронова, предпринимаемые его коллегами. В понедельник к следственному изолятору «Лефортово» пришли несколько десятков журналистов. Некоторые – в футболках с надписями в поддержку Сафронова. Часть из них задержали. По словам одного из полицейских, которые приводит «Интерфакс», надпись на футболке «дает основания для задержания».

