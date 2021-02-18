Журналисток приговорили к двум годам колонии за стрим с акции протеста в Минске
Суд в Минске назначил журналисткам телеканала «Белсата» по два года лишения свободы за организацию прямого эфира одной из акций протеста в городе. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.
Накануне прокурор попросила суд назначить наказание для Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой по два года колонии общего режима. Обвинение посчитало вину журналисток, «действовавших по предварительному сговору» полностью доказанной.
Журналистки вину не признают.
Чульцова и Бахвалова вели стрим 15 ноября из квартиры одного из домов, двор которого известен среди белорусской оппозиции как «площадь перемен». Вечером в этот же день журналисток задержали.
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