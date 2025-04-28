Журналистку Юлию Таратуту объявили в розыск

Уголовное дело против Таратуты было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В 2024 году суд дважды штрафовал журналистку за непредоставление отчётов.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».