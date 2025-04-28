Журналистку Юлию Таратуту объявили в розыск
28 апреля 202516:34
Журналистку Юлию Таратуту (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.
Уголовное дело против Таратуты было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В 2024 году суд дважды штрафовал журналистку за непредоставление отчётов.
Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд наказал виновных в смерти людей в московском коллекторе
- СМИ: В Гамбурге нашли убитой немецкую писательницу Александру Фрелих
- Журналистку Юлию Таратуту объявили в розыск
- Несколько стран Европы остались без света
- Силуанов: Центробанк почти готов к выпуску цифрового рубля
- Пилот столкнувшегося с самолетом в Вашингтоне вертолета игнорировала указания
- Депутат Бессараб заявила, что в России не будут наказывать за тунеядство
- Халатность назвали причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи
- Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
- Военнослужащий ВСУ получил 16 лет за теракт в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru