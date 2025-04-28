Журналистку Юлию Таратуту объявили в розыск

Журналистку Юлию Таратуту (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.

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Уголовное дело против Таратуты было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В 2024 году суд дважды штрафовал журналистку за непредоставление отчётов.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскМВД РФИноагентыЖурналисты

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