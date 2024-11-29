Журналистку Становую признали иноагентом

Отмечается, что Становая распространяла материалы и сообщения иноагента для неограниченного круга лиц, а также создавала материалы организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, она распространяла ложные сведения о политике и решениях российских властей.

Также иноагентами признаны проект «Радио Сахаров» и исследовательский центр «Сова».

Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего депутата Госдумы Олега Шеина (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

