Журналистку Становую признали иноагентом
Минюст России признал иноагентом политолога и журналистку Татьяну Становую. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Становая распространяла материалы и сообщения иноагента для неограниченного круга лиц, а также создавала материалы организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, она распространяла ложные сведения о политике и решениях российских властей.
Также иноагентами признаны проект «Радио Сахаров» и исследовательский центр «Сова».
Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего депутата Госдумы Олега Шеина (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru