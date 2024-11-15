Минюст признал иноагентом физика Веру Афанасьеву
Минюст РФ расширил список иностранных агентов, включив в него физика, писательницу и автора телеграм-канала «Город Глупов» Веру Афанасьеву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Афанасьева выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также фейки о российской армии.
По этим же причинам иноагентом был признан журналист и правозащитник из Ингушетии Магомед Ториев.
«Вместе с тем из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных», - добавили в ведомстве.
Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу признанного иноагентом артиста и комика Семена Слепакова, который решил оспорить свое включение в соответствующий реестр Минюста, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru