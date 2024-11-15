Минюст признал иноагентом физика Веру Афанасьеву

В сообщении говорится, что Афанасьева выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также фейки о российской армии.

По этим же причинам иноагентом был признан журналист и правозащитник из Ингушетии Магомед Ториев.

«Вместе с тем из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных», - добавили в ведомстве.

Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу признанного иноагентом артиста и комика Семена Слепакова, который решил оспорить свое включение в соответствующий реестр Минюста, сообщает «Свободная пресса».

