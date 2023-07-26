Против украинской журналистки Соколовской возбудили дело о фейках о российской армии
Уголовное дело о распространении фейков о российской армии возбуждено против украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.
По данным следствия, в марте-мае прошлого года Соколовская публиковала в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских войск в отношении мирных жителей Украины, выдавая ее за достоверные сообщения.
«Она [Соколовская] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — подчеркнула Иванова.
Ранее Басманный суд заочно арестовал оппозиционного политика, экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в России иноагентом) по обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru