Против украинской журналистки Соколовской возбудили дело о фейках о российской армии

Уголовное дело о распространении фейков о российской армии возбуждено против украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.

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По данным следствия, в марте-мае прошлого года Соколовская публиковала в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских войск в отношении мирных жителей Украины, выдавая ее за достоверные сообщения.

«Она [Соколовская] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — подчеркнула Иванова.

Ранее Басманный суд заочно арестовал оппозиционного политика, экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в России иноагентом) по обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУголовное ДелоСледственный КомитетЖурналистыУкраина

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