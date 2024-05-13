Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналистка Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.
Басманный суд Москвы 7 мая арестовал ее по делу об оправдании терроризма на два месяца, до 6 июля. Адвокат Кеворковой Альбина Павлова просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Защитник подчеркивала, что, не смотря на то, что ее подзащитная не признает вину, она сотрудничает со следствием и дает показания. Также журналистка не отрицает факт публикации статей в ее телеграм-канале, которые стали причиной для возбуждения уголовного дела.
Кеворковой были предъявлены обвинения в оправдании терроризма за репост статьи о нападении банды террориста Басаева на Нальчик и публикации с оправданием движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Алиса» выпустила новую песню «Неприкасаемых нет»
- Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный
- Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
- Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз
- Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
- «Без Чубайсов»: Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина оздоравливающей
- Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru