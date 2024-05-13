Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналистка Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.

Басманный суд Москвы 7 мая арестовал ее по делу об оправдании терроризма на два месяца, до 6 июля. Адвокат Кеворковой Альбина Павлова просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Защитник подчеркивала, что, не смотря на то, что ее подзащитная не признает вину, она сотрудничает со следствием и дает показания. Также журналистка не отрицает факт публикации статей в ее телеграм-канале, которые стали причиной для возбуждения уголовного дела.