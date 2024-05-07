Журналистка Кеворкова арестована на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма на два месяца (до 6 июля). Об этом сообщают РИА Новости.
Мера пресечения была обоснована тем, что у Кеворковой есть обширные связи с влиятельными людьми, она может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Помимо этого, суд опасается, что журналистка может продолжить преступную деятельность.
Адвокат Кеворковой просила суд избрать более мягкую меру пресечения, в виде домашнего ареста или личного поручительства, так как у подсудимой на обеспечении находятся два пожилых родителя.
Поручительство над журналисткой готовы были взять такие известные личности как юрист Екатерина Гордон, правозащитница Ева Меркачева, писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко и другие. Все эти граждане направили в суд свои ходатайства.
Адвокат Кеворковой Альбина Павлова подчеркнула, что, не смотря на то, что ее подзащитная не признает вину, она сотрудничает со следствием и дает показания. Также журналистка не отрицает факт публикации статей в ее телеграм-канале, которые стали причиной для возбуждения уголовного дела.
Ранее у Кеворковой прошли обыски, после чего она была задержана. Ей были предъявлены обвинения в оправдании терроризма по двум эпизодам: репост статьи о нападении банды террориста Басаева на Нальчик и публикация с оправданием движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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