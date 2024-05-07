Журналистка Кеворкова арестована на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма на два месяца (до 6 июля). Об этом сообщают РИА Новости.

Мера пресечения была обоснована тем, что у Кеворковой есть обширные связи с влиятельными людьми, она может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Помимо этого, суд опасается, что журналистка может продолжить преступную деятельность.

Адвокат Кеворковой просила суд избрать более мягкую меру пресечения, в виде домашнего ареста или личного поручительства, так как у подсудимой на обеспечении находятся два пожилых родителя.