Журналистка обвинила Бориса Джонсона в сексуальном домогательстве

Журналистка утверждает, что Джонсон во время ланча схватил ее за ногу и сжал ее. То же самое, по ее словам, будущий глава правительства проделал с девушкой, которая сидела по соседству. Причем события якобы имело место либо в конце 90-х, либо в начале 2000-х.

Тем временем в канцелярии премьер-министра опровергли показания журналистки. В свою очередь Утро.ру сообщает, что слова Шарлотты Эдвардс привели самого Джонсона в бешенство.

