Нос налево, без бровей. Физиогномист прочитала лицо Бориса Джонсона
Психолог, физиогномист в эфире НСН рассказала о качествах Бориса Джонсона, основываясь на его внешности.
23 июля Британия узнала имя нового премьер-министра. Им стал бывший мэр Лондона и экс-глава МИДа Борис Джонсон. Из 138 тысяч однопартийцев 66% (более 92 тысяч) отдали свой голос за него. 24 июля он вступил в должность главы правительства. Из-за несогласия с его политикой свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон обещал уволить, как только станет главой правительства. Сегодня новый премьер-министр Великобритании сделал первые назначения.
Многие отмечают, что Джонсон не только эффектно выглядит - назвать его непримечательным сложно, но и весьма экстравагантно себя ведет, в том числе, в политических вопросах. Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН дала характеристику Борису Джонсону, изучив черты его лица.
«Это противоречивый человек. Он производит впечатление простого, «своего» человека, с другой стороны, достаточно жесткий и волевой. У него полные губы, это говорит о великолепной чувствительности, он прощупывает людей. Брови незаметные, светлые, он договорится с любым человеком, шикарные коммуникативные способности. Длинная голова – человек установочный. Для него существует либо его мнение, либо неправильное. Он не будет напрямую бороться, он будет это делать разными манипулятивными способами. Хороший запас энергии, но эмоционально он крайне закрыт. Для политика это идеальный вариант. У него очень живая мимика. Везде разное выражение лица. Он был бы гениальным актером, в политике он себя очень хорошо нашел. Нос смотрит налево. Он хочет признания, любит, когда его хвалят. Горбинка на носу – чувство собственного достоинства. Близко посаженные глаза – бешеная целеустремленность. Сделает все ради достижения своих целей», - заключила эксперт.
Джонсон ранее возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства. Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.
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