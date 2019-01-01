Нос налево, без бровей. Физиогномист прочитала лицо Бориса Джонсона

«Это противоречивый человек. Он производит впечатление простого, «своего» человека, с другой стороны, достаточно жесткий и волевой. У него полные губы, это говорит о великолепной чувствительности, он прощупывает людей. Брови незаметные, светлые, он договорится с любым человеком, шикарные коммуникативные способности. Длинная голова – человек установочный. Для него существует либо его мнение, либо неправильное. Он не будет напрямую бороться, он будет это делать разными манипулятивными способами. Хороший запас энергии, но эмоционально он крайне закрыт. Для политика это идеальный вариант. У него очень живая мимика. Везде разное выражение лица. Он был бы гениальным актером, в политике он себя очень хорошо нашел. Нос смотрит налево. Он хочет признания, любит, когда его хвалят. Горбинка на носу – чувство собственного достоинства. Близко посаженные глаза – бешеная целеустремленность. Сделает все ради достижения своих целей», - заключила эксперт.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства. Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

