Журналистам «Белсата» грозит до 3 лет заключения за организацию беспорядков в Минске

Журналисты польского телеканала «Белсат» Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова предстанут перед судом за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Как сообщила помощник председателя Минского горсуда Надежда Антоник на своей странице в Facebook, уголовное дело в отношении журналисток поступило в суд Фрунзенского района белорусской столицы. Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, Бахваловой и Чульцовой грозит до трёх лет заключения.

Журналистки «Белсата» были задержаны в Минске 15 ноября на акции памяти активиста Романа Бондаренко, погибшего после стычки с гражданскими лицами, убиравшими оппозиционную символику в одном из дворов на улице Червякова (так называемая «площадь перемен»). Силовики разогнали мероприятие, задержали многих участников акции и убрали стихийный мемориал.

