Журналиста «Ленты.ру» нашли мертвым под Ростовом

Сотрудничавший с изданиями «Лента.ру» и «Рабкор» журналист Александр Рыбин найден мертвым в Ростовской области, пишут СМИ.

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Тело Рыбина обнаружили около трассы в районе Шахт. Причины смерти не называются.

До 30 декабря журналист был в Мариуполе. Он выходил на связь, чтобы рассказать об обстановке в городе.

По данным ООН, в 2023 году были убиты более 40 журналистов. 531 работник СМИ попал в тюрьму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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