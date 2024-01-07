Журналиста «Ленты.ру» нашли мертвым под Ростовом
7 января 202420:16
Сотрудничавший с изданиями «Лента.ру» и «Рабкор» журналист Александр Рыбин найден мертвым в Ростовской области, пишут СМИ.
Тело Рыбина обнаружили около трассы в районе Шахт. Причины смерти не называются.
До 30 декабря журналист был в Мариуполе. Он выходил на связь, чтобы рассказать об обстановке в городе.
По данным ООН, в 2023 году были убиты более 40 журналистов. 531 работник СМИ попал в тюрьму, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru