Минюст РФ признал иноагентом издание «Собеседник»
Минюст РФ внес в реестр иноагентов «Собеседник-Медиа», юрлицо газеты «Собеседник», сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что СМИ распространяло недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и проводимой ими политике. Также формировало негативный образ Вооруженных сил России, выступало против спецоперации и участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов.
Также в список иноагентов попали экс-депутат от КПРФ в совете депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, председатель отделения «Яблока» в Тульской области Владимир Дорохов, музыкант Михаил Ежов, активист Ярослав Распутин и бывший координатор московского штаба Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы, запрещены в РФ) Олег Степанов.
Ранее сообщалось, что против журналиста Сергея Лойко (включен в реестр иностранных агентов Минюста) возбудили уголовное дело, поскольку он в течение нескольких месяцев размещал материалы в Telegram-канале без необходимых маркировок иноагента, передает «Радиоточка НСН».
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