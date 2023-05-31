Журналист Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Телевизионный и радио ведущий Владимир Соловьев побывал в едином пункте отбора на военную службу по контракту, который функционирует на севере российской столицы в Бутырском районе на улице Яблочкова.
По словам визитёра, выразившие желание служить в российской армии по контракту, заслуживают «самых теплых слов и максимальной поддержки». Соловьёв признался, что впечатлился пришедшими подписывать контракт.
Он также обратил внимание на высокий организационный уровень функционирования пункта, в том числе, на обеспечение посетителей питанием.
Подробная информация о работе пункта, а также об условиях набора добровольцев в армию доступна по телефону 117 или на портале столичного правительства mos.ru. Кроме того, запущен чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.
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