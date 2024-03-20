Журналист Шпитальник назвал Уткина огромным явлением

По его словам, новость об уходе коллеги пока не укладывается в его голове. «Он же в итоге воспитал целую огромную плеяду великолепных комментаторов, которые сейчас работают на спортивных каналах», — сказал Шпитальник. Он отметил серьезный вклад Уткина в спортивное телевидение, отметив, что такого прорыва прежде не делал никто и никогда.

При этом журналист назвал Уткина специфической и непростой личностью с необычным чувством юмора.

Василий Уткин был одним из самых известных российских футбольных комментаторов. Он работал на телеканалах НТВ, НТВ-Плюс, «Матч ТВ», участвовал в YouTube-шоу и снимался в кино. В последние годы Уткин имел проблемы с лишним весом. При этом он был тренером и владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». По данным СМИ, предварительная причина смерти журналиста — тромбоэмболия легочной

артерии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

