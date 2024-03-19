«Страдал и любил людей!»: Непомнящий о дружбе с Василием Уткиным
Василий Уткин задавал «высокую планку» дружбы, но всю жизнь страдал и был недоволен собой из-за того, что мог больше дать футболу, сказал в эфире НСН Валерий Непомнящий.
Комментатор Василий Уткин был непростым в общении, но всегда помогал друзьям, рассказал в интервью НСН известный футбольный тренер Валерий Непомнящий.
19 марта стало известно, что известный спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52-х лет. Информацию об этом подтвердил телеканал «Матч ТВ», при этом официальные причины смерти Уткина пока не указаны.
«Я был не просто с ним знаком, а очень близко, мы с ним дружили. Это началось в 1990-м году, мы познакомились после Чемпионата мира и с тех пор поддерживали постоянную связь. Мы с ним последний раз виделись перед 23 февраля. Как журналист и комментатор, я считаю, что он один из лучших, если не лучший. Он умница, но всю жизнь страдал, были проблемы со здоровьем», – сказал Непомнящий.
Он также рассказал, каким другом и человеком был Уткин.
«Понятие дружбы у него было такое, что ставилась очень высокая планка. Не скажу, что у него было много друзей, но тем, с кем он был дружен, помогал в любой ситуации. Он был всегда недоволен собой, тем, что мог больше дать для футбола. Он знал футбол досконально, но был непростым в общении, это да, но у талантливых людей не всегда все просто. Его качества мне очень сильно нравились, я всегда говорил: "Вась, ты был бы хорошим тренером", а он отвечал: "Нет, для этого я слишком люблю людей"», - заключил собеседник НСН.
НСН неоднократно обращалась за комментариями к Василий Уткину. При этом он всегда, даже в случае отказов, был вежлив и любезен.
Василий Уткин был одним из самых известных российских футбольных комментаторов. Он работал на телеканалах НТВ, НТВ-Плюс, «Матч ТВ», участвовал в YouTube-шоу и снимался в кино. В последние годы Уткин имел проблемы с лишним весом. При этом он был тренером и владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». По данным СМИ, предварительная причина смерти журналиста — тромбоэмболия легочной артерии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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