Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек

Минюст России включил в список СМИ-иноагентов восемь человек, среди них участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Ника Никульшина, а также главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В список также попали: публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии» Елена Владыкина, редактор признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода» Иван Беляев и Андрей Алексеев.

На данный момент в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФСМИИноагентыРоссия
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