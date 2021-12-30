Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек
Минюст России включил в список СМИ-иноагентов восемь человек, среди них участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Ника Никульшина, а также главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список также попали: публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии» Елена Владыкина, редактор признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода» Иван Беляев и Андрей Алексеев.
На данный момент в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru