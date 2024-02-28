СМИ: Юрий Дудь потеряет 70% рекламных доходов из-за запрета рекламы у иноагентов

По подсчетам СМИ, только на YouTube блогер потеряет около 100 миллионов рублей. В прошлом году у Дудя покупали рекламу такие российские компании, как сервис поиска специалистов «Профи ру», сервис доставки цветов и подарков FlowWOW, онлайн-университет SkyPro

Кроме того, блогера пророчат сложности с Aviasales. Головная компания GO TRAVEL UN LIMITED хоть и зарегистрирована в Гонконге, но в России есть юрлица, а сама фирма работает в основном для россиян, отмечает Shot.

Ранее блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, отмечает RT.

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.

