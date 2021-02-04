Журналист Красовский назвал дезертирами отказывающихся от вакцинации от COVID-19

Россияне, отказывающиеся от вакцинации против коронавирусной инфекции — дезертиры, заявил журналист Антон Красовский в эфире телеканала RT.

«Мы обязаны обеспечить поголовную, безоговорочную вакцинацию. Всех 146 миллионов человек, проживающих в России. А кто будет отлынивать — дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий», — цитирует Красовского Ura.ru.

Как отметил журналист, принудительная вакцинация уже помогла справиться с оспой и почти победить полиомиелит. По словам Красовского, до того, как врачи «не стали интересоваться мнением неграмотных, агрессивных идиотов», не было и кори, повлекшей гибель тысяч людей.

