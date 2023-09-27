Журналист Карлсон: Россия более христианская страна, чем Украина

Карлсон задался вопросом, какая страна — Украина или Россия — «более гостеприимна» для христиан, пишет RT.

«Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — возмутился экс-телеведущий.

Журналист напомнил, что одно из этих государств арестовало священников и закрыло церкви с помощью полицейских и военных, и «это была не Россия».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным, напоминает телеканал «360».

