Журналист Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с Путиным
9 февраля 202400:01
Такер Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
На фото видно, что журналист из США сидит напротив российского лидера.
Публикация интервью планируется в 2:00 мск 9 февраля.
Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru