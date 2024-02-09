Журналист Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с Путиным

Такер Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

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На фото видно, что журналист из США сидит напротив российского лидера.

Публикация интервью планируется в 2:00 мск 9 февраля.

Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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