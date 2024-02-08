Глава МИД Венгрии назвал захватывающим интервью Путина Карлсону

«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с Путиным, это будет интересно», - сказал дипломат.

Он также заявил, что общественности необходимо дождаться эффекта интервью после его публикации.

Интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону выйдет в ночь на пятницу в два часа ночи по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».