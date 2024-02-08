Глава МИД Венгрии назвал захватывающим интервью Путина Карлсону
8 февраля 202416:53
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Слова политика приводит РИА Новости.
«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с Путиным, это будет интересно», - сказал дипломат.
Он также заявил, что общественности необходимо дождаться эффекта интервью после его публикации.
Интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону выйдет в ночь на пятницу в два часа ночи по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru