Глава МИД Венгрии назвал захватывающим интервью Путина Карлсону

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Слова политика приводит РИА Новости.

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«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с Путиным, это будет интересно», - сказал дипломат.

Он также заявил, что общественности необходимо дождаться эффекта интервью после его публикации.

Интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону выйдет в ночь на пятницу в два часа ночи по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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