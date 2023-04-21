Журналист Христо Грозев включен в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило журналиста Христо Грозева в список иностранных агентов.
В ведомстве заявили, что Грозев распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами государственной власти. Журналист участвовал в создании материалов иностранных агентов, отметил Минюст.
Также в реестре оказались некоммерческая организация «Школа призывника» и проект «Адвокатская улица».
Минюст 7 апреля включил в список иноагентов журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко. В ведомстве сообщили, что он собирал деньги на помощь ВСУ и распространял недостоверную информацию о российской власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru