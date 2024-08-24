Журналист американского СМИ The Daily Beast Матч незаконно проник Курскую область

Корреспондент американского портала The Daily Beast Том Матч в сопровождении ВСУ незаконно проник в Курскую область. Материал соответствующего содержания опубликован на сайте портала.

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Как следует из публикации, журналист побывал в Судже. Сроки его нахождения на территории Курской области в материале не приводятся. При этом журналист утверждает, что менее двух месяцев назад ему было запрещено нахождение на территории РФ.

Ранее телеканал CNN заявил, что журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ России возбудила уголовное дело, проник на территорию Курской области в сопровождении украинских военных.

Кроме того, уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России в Курской области возбуждено в отношении украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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