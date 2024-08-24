Журналист американского СМИ The Daily Beast Матч незаконно проник Курскую область

Большинство из 115 срочников, которые были возвращены в РФ в рамках обмена, попали в плен в Курской области

В пробах воды у порта Кавказ не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

В Якутии возбуждено уголовное дело после посадки самолета на деревья

На юге Франции произошёл взрыв возле синагоги

Актер Олег Стриженов был отмечен спецпризом за вклад в киноискусство на открытии кинофестиваля в Оренбурге