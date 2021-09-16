Журнал Time внес Навального в список икон

Российский оппозиционер Алексей Навальный вошёл в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире, составленный американским журналом Time. Полный список опубликован сайте издания.

Традиционный рейтинг разделён на категории «Иконы», «Пионеры», «Титаны», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Новаторы». Российский политик попал в раздел «Иконы», который возглавили герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл.

В категории «Лидеры» на первой строчке гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивела, вместе с которой в этот раздел попали действующий и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Абдул-Гани Барадар, занимающий пост первого заместителя премьер-министра Афганистана.

Первой среди «Пионеров» названа певица Билли Айлиш, категорию «Титаны» возглавила американская гимнастка Симона Байлз, актрису Кейт Уинслет поставили на первое место среди «Деятелей искусства». В разделе «Новаторы» лидерство отдали главному исполнительному директору Nvidia Дженсену Хуангу, вместе с которым в категорию попал глава Tesla и Space X Илон Маск, а также канадско-российский программист и сооснователь проекта Ethereum Виталий Бутерин.

Ранее Навальный, отбывающий срок в колонии по делу «Ив Роше», разделил деньги, которые ему полагались вместе с премией Бориса Немцова, между семьями четырёх заключённых.

