Мой дом – моя крепость? Да ладно!..

С такой инициативой выступило министерство юстиции России. В разработанных ведомством поправках к закону об исполнительном производстве предлагается наделить судебных приставов правом ломать двери жилых помещений в тех случаях, когда им необходимо проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их не пускают. Для этого им потребуется переданное к исполнению решение суда по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля, принятое ради обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Целями проникновения в жилище против воли собственника называются своевременное выявление неисправностей газового оборудования или его починка и недопущение самовольной перепланировки, которая может стать причиной разрушения многоквартирного дома. При взломе обязательно будет присутствие понятых, а пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца.

Разумеется, пристав со слесарем как снег на голову не свалятся – предполагается, что взлому будут предшествовать несколько попыток договориться с собственником жилища, чтобы он добровольно пустил инспекцию. После первого отказа пристав установит новый срок для предоставления доступа в помещение и собственник получит предупреждение о том, что по истечении этого срока в дом войдут.

И, тем не менее, инициатива вызвала противоречивые отклики. Так, адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов заявил «URA.RU», что судебных приставов нельзя наделять правом взлома, поскольку они не относятся к правоохранительным органам: «Речь идет о правах и свободах граждан. В конституции написано о неприкосновенности жилища». По словам адвоката, расширенные права МВД И ФСБ оправданы тем, что правоохранительные органы предупреждают и пресекают преступления. А судебным приставам, как и раньше, для проникновения в жилище нужно вызывать полицию.

С другой стороны, инициатива направлена на защиту прав множества людей, которым те же неполадки в газовом оборудовании или незаконные перепланировки могут нести угрозу жизни, как уже бывало не раз. На это обратил внимание в эфире НСН адвокат Александр Островский:

«Права одних людей не могут ущемлять права других. В данном случае, брать за приоритет неприкосновенность жилища вопреки угрозе взрыва газового оборудования или обрушения дома – совершенно несправедливо по отношению к другим невиновным людям».

К тому же, по словам собеседника НСН, в обсуждаемых поправках прямо указано, что проникновение возможно только по решению суда, стало быть, ничьи права нарушены не будут.

Тут, правда, возникает вопрос о доверии к судебной системе, особенно на уровне первой инстанции. Один человек точно не подвергает сомнению ее справедливость. По словам его пресс-секретаря…

