«Жизнь - борьба»: Воробьёв напутствовал выпускников в день последнего звонка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв записал видеопоздравление выпускников по случаю проведения последних звонков. Глава региона отметил, что все выпускники предвкушают важные перемены, которые должны начаться с приходом взрослой жизни.
«Совсем скоро вы начнёте свой новый путь – самостоятельный, свободный и очень ответственный. Какую профессию вы бы ни выбрали, я желаю всегда встречать на пути людей, которые будут вдохновлять, у которых вы сможете учиться», – заметил губернатор.
Как отмечает «Радио 1», Воробьёв также дал совет выпускникам и старшеклассникам, как лучше преодолеть трудности и добиться положительных результатов:
«Жизнь – это борьба, и для того, чтобы победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно быть сильным и много работать, уметь общаться с людьми, строить отношения, стремиться узнать что-то новое, всегда с улыбкой встречать трудности и преодолевать их. В этом и заключается формула успеха».
Лично губернатор поздравил выпускников Тучковской средней школы № 1 Рузского городского округа. Андрей Воробьёв присутствовал на торжественной линейке. В этом году обучение в Московской области завершают почти 113 тысяч школьников.
Сегодня и завтра праздничные мероприятия проходят во всех средних учебных заведениях региона. Школам рекомендовано провести мероприятия на открытом воздухе в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
В этом году в Подмосковье выпустят более 35 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 77 тысяч оканчивают девятые классы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Россиянин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем
- Бессмысленное «заграждение»: В России раскритиковали повышение пошлины на ввоз электромобилей
- ООН выделит еще 4,5 млн долларов на помощь сектору Газа
- Минпромторг готов обсуждать с Илоном Маском строительство завода Tesla в РФ
- В МИД РФ назвали причину закрытия американского консульства в Екатеринбурге
- Семьям жертв трагедии под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей
- Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях под Мурманском
- Зеленский ввел масштабные бессрочные санкции против РФ
- Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля
- Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru