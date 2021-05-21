«Жизнь - борьба»: Воробьёв напутствовал выпускников в день последнего звонка

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв записал видеопоздравление выпускников по случаю проведения последних звонков. Глава региона отметил, что все выпускники предвкушают важные перемены, которые должны начаться с приходом взрослой жизни.

«Совсем скоро вы начнёте свой новый путь – самостоятельный, свободный и очень ответственный. Какую профессию вы бы ни выбрали, я желаю всегда встречать на пути людей, которые будут вдохновлять, у которых вы сможете учиться», – заметил губернатор.

Как отмечает «Радио 1», Воробьёв также дал совет выпускникам и старшеклассникам, как лучше преодолеть трудности и добиться положительных результатов:

«Жизнь – это борьба, и для того, чтобы победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно быть сильным и много работать, уметь общаться с людьми, строить отношения, стремиться узнать что-то новое, всегда с улыбкой встречать трудности и преодолевать их. В этом и заключается формула успеха».

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Лично губернатор поздравил выпускников Тучковской средней школы № 1 Рузского городского округа. Андрей Воробьёв присутствовал на торжественной линейке. В этом году обучение в Московской области завершают почти 113 тысяч школьников.

Сегодня и завтра праздничные мероприятия проходят во всех средних учебных заведениях региона. Школам рекомендовано провести мероприятия на открытом воздухе в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В этом году в Подмосковье выпустят более 35 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 77 тысяч оканчивают девятые классы.

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:ВыпускникиПодмосковьеАндрей Воробьев
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